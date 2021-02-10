На Ставрополье при загадочных обстоятельствах пропал 13-летний подросток

Фото: пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю

Правоохранители Кисловодска ищут без вести пропавшего 13-летнего Артема Ижболдина.

Известно, что 9 февраля 2021 года мальчик ушел из дома и до сих пор не вернулся. Школьник не выходит на связь, никто из его окружения не знает, куда ушел парень и что с ним случилось. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Приметы: плотного телосложения, глаза и волосы темные. Был одет: серые брюки, белая рубашка, черные кроссовки. При себе находился серый рюкзак.

Если вам известна какая-либа информация о пропавшем подростке, позвоните по телефону (87937) 2-02-16 или 02 (102 с мобильного телефона).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения Куралесова Валерия Петровича, 29.06.1976 года рождения.

Выяснилось, что днем 20 августа 2020 года он вышел из дома в городе Зеленокумске Советского городского округа и не вернулся.