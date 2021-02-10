В больницах Ессентуков свободно до 45 процентов инфекционных коек

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Руководство здравоохранения Ессентуков оценивает ситуацию с коронавирусом как достаточно стабильную. Нагрузка на стационары в городе снижается.

Сейчас свободно до 45% созданных в рамках пандемии специализированных инфекционных коек. Об этом мэр курорта доложил губернатору Ставрополья во время рабочей встречи.

Лекарственными препаратами медорганизации обеспечены для оказания помощи пациентам с COVID-19 как в больницах, так и на дому.

Владимир Владимиров подчеркнул важность использования потенциала Ессентуков для организации реабилитации людей, перенесших коронавирус.

- Восстановление людей после болезни – задача не менее важная, чем лечение. Сегодня у нас есть возможности, чтобы ее решать. Безусловно, в этом все активнее должны участвовать курорты Ставрополья с их оздоровительным потенциалом, и в том числе - Ессентуки, - подчеркнул он.

Город включился в эту работу. Для помощи в восстановлении дыхательной функции у пациентов после тяжелых поражений легких приобретено специальное оборудование. Реабилитация уже осуществляется на базе здравниц курорта, ее прошли уже около 3 тысяч человек.

По словам главы города, эти услуги оказываются том числе амбулаторно и доступны местным жителям.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что министр здравоохранения Ставрополья прокомментировал прошлогодний скандал в роддоме Пятигорска.