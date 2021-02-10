Ставропольцы попросили губернатора установить детплощадку, обустроить тротуар и расчистить русла реки Невинка

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Владимир Владимиров провел личный прием граждан в приемной президента РФ в Ставропольском крае. С вопросами и предложениями к главе региона обратились 4 человека.

Одна из них – жительница хутора Усть-Невинский Кочубеевского муниципального округа, адресовала губернатору просьбу о расчистке русла реки Невинка на территории поселения. Владимир Владимиров поручил региональному Минприроды включить этот участок в краевой план противопаводковых мероприятий. Глава региона также нацелил ведомство проработать возможность проведения всех мероприятий до наступления паводкового сезона.

Жительница Пятигорска, воспитывающая троих детей, обратилась к губернатору с предложением об установке детской площадки по улице Георгиевской. Глава края поручил реализовать эту инициативу в 2021 году в рамках краевых программ.

Еще один вопрос – от жителя краевой столицы, который обратился за содействием в обустройстве тротуара на улице Герцена, ведущем к образовательным учреждениям. Губернатор дал установку главе Ставрополя решить эту задачу до 1 сентября.

Одно из обращений также касалось обеспечения оборудованием медицинских организаций края.

Решение всех озвученных ставропольцами вопросов взято губернатором на контроль.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 16 февраля пройдет «прямая линия» с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Он ответит на вопросы жителей края, поступившие накануне, а также заданные во время телеэфира. Трансляция будет вестись на телеканалах «Свое ТВ» и ОТР. Начало «прямой линии» с губернатором– в 18:00.

Задать вопрос Владимирову можно по телефону: 8 (8652) 74-81-88 (Телефон доверия губернатора); видеовопросы принимаются на номер: 8-928-350-80-70.