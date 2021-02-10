Синоптики прогнозируют опасную погоду в СКФО

Специaлисты прогнозируют вoзникновение ЧС, связанных с нaрушением систeм жизнеoбеспечения насeления СКФО.

Так, до середины февраля 2021 года на большей части европейской территории России и юга Западной Сибири прогнозируется выпадение до 65 мм осадков — почти две месячные нормы.

Это увеличивает риски возникновения ЧС, связанных с снегодождевыми паводками, сходом лавин, селей и оползней на территории горных районов нашего региона.

Тем временем по данным синоптиков, на Ставрополье в ближайшие три дня дневная температура местами поднимется до 16 градусов выше нуля. 10, 11, 12 февраля воздух в регионе днем будет прогреваться до плюс 11−16 градусов.

При этом и ночные температуры будут в плюсовой зоне. Существенных осадков не ожидается. Ветер — южный и юго-восточный, 8−11 м/с.