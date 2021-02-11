Университет бизнеса УРАЛСИБ запускает вебинар для предпринимателей

Фото: пресс-службы банка УРАЛСИБ

Наставники помогают начинающим предпринимателям открывать и развивать бизнес, поддерживают опытных бизнесменов, которые столкнулись со сложностями и нуждаются в помощи для поиска решений. Как работать в нынешних условиях, когда общение происходит в основном в соцсетях, расскажут на вебинаре «Продажи в мессенджерах и переписке. Как удерживать клиентов и закрывать сделки в мессенджерах». Занятие организовывает Университет бизнеса Уралсиб.

Вебинар запланирован на 17 февраля в 11:00 (по московскому времени). Участие в тренинге бесплатное, необходимо лишь зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

- Преподаватель – Татьяна Винокурова – эксперт по построению отделов продаж, основатель консалтинговой компании PRO Бизнес, президент Ассоциации Спикеров Санкт-Петербурга, - говорят в «банке УРАЛСИБ».

На вебинаре бизнесменам расскажут формулу продающей переписки, волшебные слова для больших продаж, фразы и речевые модули, влияющие на конверсию продаж и объяснят, как работать с возражениями в переписке.

После мастер-класса участники узнают, как управлять диалогом с клиентом, как быть настойчивым в переписке. Кроме того, им объяснят, как подводить клиента к покупке, как вернуть старых клиентов и увеличить поток новых.

- Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире, - уточняют организаторы вебинара. - Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития своего дела. В числе преподавателей не только профессиональные коучи, но успешные предприниматели.

НА ЗАМЕТКУ

Сейчас все желающие смогут посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»