Экс-спикера районной думы Литвинова осудят за мошенничество на Ставрополье

Иван Литвинов. Фото: администрация Ипатовского района

В Ставропольском крае утвердили обвинение по делу бывшего председателя Думы Ипатовского городского округа Ивана Литвинова. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры региона.

В августе 2020 года полиция проводила проверку в отношении коммерческого предприятия. Литвинов предложил директору организации избежать ответственности, за что требовал 1,2 млн рублей. Экс-председателя думы задержали в момент передачи денег.

- Литвинов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного часть 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам), - сказано в сообщении надзорного органа.

Дело передано в Ипатовский районный суд.