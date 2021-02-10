В случае превышения цены реализации нужно обратиться в региональную тарифную комиссию края, указав в обращении название лекарства, дозировку, серию и данные производителя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Ставрополья пожаловались на подорожание антибиотиков, противовирусных и иммуномодулирующих препаратов в аптеках края.

Не секрет, что их спрос резко возрос из-за пандемии. Региональная тарифная комиссия края рассматривает обращения местных жителей и проводит проверки по фактам подорожания этих лекарств.

За нарушение установленного порядка ценообразования предусмотрена ответственность согласно КоАП РФ. Для должностных лиц — это штраф в размере 50 тысяч рублей или дисквалификация до трех лет.

Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица приравниваются к должностным лицам. На юридических лиц налагается штраф в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.

Стоимость лекарств не должна превышать цену в Государственном реестре предельных оптовых и розничных цен. Он опубликован на сайте краевого министерства здравоохранения, а также имеется во всех аптечных учреждениях.

Потребители могут сами сравнить фактическую цену с предельной допустимой.

В случае превышения цены реализации нужно обратиться в региональную тарифную комиссию края, указав в обращении название лекарства, дозировку, серию и данные производителя.

К обращению обязательно прилагается документ, подтверждающий факт покупки препарата по завышенной цене, например, кассовый или товарный чек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополье получило новую партию вакцины от коронавируса. Край набирает темпы по иммунизации населения. Об этом сообщил министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.

- Сегодня мы получили очередную партию - 15 120 доз двухкомпонентной вакцины. В ближайшее время ожидаем еще порядка 30 тыс. доз. Вакцины от Covid-19 хватит на всех желающих, - сообщил глава минздрава края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр здравоохранения Ставрополья прокомментировал прошлогодний скандал в роддоме Пятигорска

На Ставрополье стабилизировалась эпидситуация по новой коронавирусной инфекции (подробнее)