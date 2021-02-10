На Ставрополье к 10 февраля против COVID-19 привились более 33 тысяч жителей

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 13619 человек, из них закончили вакцинацию 1465 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 10 февраля иммунизированы 33458 человек. За сутки прививку первым компонентом получили 1510 жителей края. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 6411 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 743 человека.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 13619 человек, из них закончили вакцинацию 1465.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Ставрополья пожаловались на подорожание антибиотиков, противовирусных и иммуномодулирующих препаратов в аптеках края. Не секрет, что их спрос резко возрос из-за пандемии.

Региональная тарифная комиссия края рассматривает обращения местных жителей и проводит проверки по фактам подорожания этих лекарств.

За нарушение установленного порядка ценообразования предусмотрена ответственность согласно КоАП РФ. Для должностных лиц — это штраф в размере 50 тысяч рублей или дисквалификация до трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр здравоохранения Ставрополья прокомментировал прошлогодний скандал в роддоме Пятигорска

На Ставрополье стабилизировалась эпидситуация по новой коронавирусной инфекции (подробнее)