В Ставрополе водитель грузовика столкнулся с четырьмя автомобилями

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю

Инцидент произошел 10 февраля, около 14:00, на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» Шпаковского района. Там водитель грузовика не выдержал безопасной дистанции до движущихся впереди автомобилей и столкнулся с Ладой Калиной и Хендай Солярис.

По инерции Калина продолжила движение, выехала на встречную полосу, где врезалась с автомобилем Ниссан Кашкай.

Хендэ по инерции въехал в попутно движущийся автомобиль ВАЗ -2115. Сочетанную травму получила 62-летняя пассажир Калины. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Другие участники ДТП не пострадали. За рулем грузовика был 54-летний житель Ставрополя. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в рамках проверки.