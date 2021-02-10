Председателя «Сберкасса Алания», ставшей финансовой пирамидой, осудят за мошенничество на 57 млн рублей

В Северной Осетии завершилось расследование уголовного дела против председателя кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания». Его обвиняют в создании финансовой пирамиды, особо крупном мошенничестве и фальсификации финансовых документов учета. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского СКР, с февраля 2016 года по 30 апреля 2019 председатель собирал деньги вкладчиков, обещая кратно большие доходы, а по сути — выдавал деньги за счет новых привлеченных участников пирамиды, присваивая чужие средства.

- Следователями установлены 65 жителей республики, признанных потерпевшими, у которых обвиняемый взял 57,5 млн рублей под проценты и в последующем распорядился по своему усмотрению, - добавили в надзорном ведомстве. - А 26 июня 2019 года в целях сокрытия признаков банкротства он изготовил отчетность о деятельности «Сберкасса Алания» по состоянию на 2018 год, куда внес заведомо недостоверные сведения о финансовом положении предприятия и направил их в одно из финансовых учреждений.

Уголовное дело на председателя отправили в суд с обвинительным заключением.