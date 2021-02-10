Арестованы подозреваемые по делу о 10 млн рублей взятки сотрудники северо-кавказской оперативной таможни

Подозреваемые в покушении на взятку 10 млн рублей сотрудники северо-кавказской оперативной таможни арестованы. Об этом рассказала старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

В декабре 2020 года старший дознаватель по особо важным делам отдела организации дознания и начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями потребовали взятку в 10 млн рублей у предпринимателя за его непривлечение к уголовной ответственности из-за недостоверного декларирования при импорте товаров народного потребления. При передачи части денег - 5 млн рублей, задержали посредника "сделки", которым выступил знакомый одного из арестованных работников.

В зависимости от роли каждого они подозреваются по в покушении на получение взятки и посредничестве во взяточничестве.