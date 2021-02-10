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В Кремле прокомментировали снятие масочного режима в Чечне

Дмитрий Песков посчитал, что власти регионов могут действовать в рамках своих полномочий
Никита АВДЕЕВ
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Решение Рамзана Кадырова снять обязательный масочный режим в Чечне прокомментировали в Кремле. Как пишет ТАСС, пресс-секретарь Дмитрий Песков считает, что власти регионов могут сами принимать решения в рамках своих полномочий.

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов также сделал масочный режим не обязательным, а рекомендованным. При этом главный государственный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране масочный режим продолжает действовать во всех общественных местах в обязательном порядке.