На Ставрополье завершены поиски загадочно пропавшего 13-летнего подростка

Фото пропавшего: ГУ МВД по СК

Школьник из Кисловодска загадочно пропал 9 февраля 2021 года. 13-летний подросток ушел из дома в белой рубашке с серым рюкзаком и не вернулся. Заявление о пропаже поступило в полицию от мамы на следующий день. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в ГУ МВД по Ставропольскому краю, поиски завершены. Школьника нашли в черте города.

- В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время несовершеннолетний будет передан законным представителям, - добавили в ведомстве.