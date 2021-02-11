Погода в Ставрополе: 10 февраля 2021 года станет еще жарче

Ставропольским божьим коровкам пришлось досрочно выйти из спячки из-за теплой погоды в феврале Фото: Анастасия ШАРОВА

Погода в Ставрополе 10 февраля 2021 года порадует горожан. Если накануне столбик термометра поднялся до +10 градусов, то сегодня днем воздух прогреется до +12. В утренние и вечерние часы будет на 3-5 градусов прохладнее. Солнце, кстати, взойдет в 7-19 мск, а спрячется за горизонтом в 17-33.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, осадков не ожидается. Скорость ветра в течение дня будет колебаться от 1 до 11 м/с.

Интересно, что в прошлом году 10 февраля стало самым холодным днем месяца - тогда температура опустилась почти до -16 градусов!