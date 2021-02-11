На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 212 человек

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 6 человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Число зараженных коронавирусом на Ставрополье достигло 44943. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 212 человек. Также продолжают умирать пациенты, у которых инфекция вызвала осложнения.

Так, например, за сутки скончались еще 6 человек. Число умерших от коронавируса достигло 988. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным близким этих людей.

За последние сутки от коронавируса выздоровели 292 человека. А за весь период пандемии болезнь победили – 40401.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 10 февраля иммунизированы 33458 человек. За сутки прививку первым компонентом получили 1510 жителей края. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 6411 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 743 человека.