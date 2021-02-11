В Александровском районе под колесами легковушки скончался мужчина

Инцидент произошел 10 февраля, около 19:00, на автодороге «Ставрополь –Александровское - Минеральные Воды» Александровского района.

Водитель автомобиля ВАЗ-211440 не уступил дорогу и сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате удара пешехода отбросило на встречную полосу под колеса автомобиля Форд Фокус.

От полученных травм 43-летний ставрополец скончался на месте до приезда скорой помощи.

За рулем ВАЗа находился 21-летний местный житель, который за последние 2 года неоднократно привлекался к административной отнесенности за нарушения ПДД, в том числе в этом году за непредоставление преимущества в движении пешеходу.

В момент ДТП молодой человек был трезв. Обстоятельства произошедшего и степень ответственности участников устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.