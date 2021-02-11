Судьбу кишащей тараканами квартиры в Невинномысске решат волонтеры

В сети появились несколько роликов, на которых видно, как живет одинокая 82-летняястарушка, всю жизнь проработавшая учителем.

По словам очевидцев, квартиру в доме на улице Гагарина в Невинномысске полностью захватили тараканы. В доме царит полная антисанитария. При этом хозяйка квартиры отказывается и от помощи социальных служб, и от поддержки добровольцев.

После этого ролика в сети появился другой. На его кадрах – местный блогер принес старушке продукты, но не смог попасть внутрь. Пенсионерка при этом отзывалась, однако дверь открыть не могла.

В итоге через несколько часов соседи вызвали полицию, спасателей и медиков.

Дверь в квартиру вскрыли и взору пришедших предстала картина не для слабонервных: стены кишели тараканами, а пол завален разными мусором.

Старушку увезли в больницу.

Известно, что местные добровольцы уже договорились прийти к пенсионерке и в ее присутствии сделать уборку в помещении, чтобы хотя бы провести там обработку.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жительница Невинномысска, прославившаяся в крае, как «тетя— Плюшкин», вновь устроила незаконную свалку отходов. Среди груд хлама — пластик, бытовые отходы, стекло, картонные ящики и строительный мусор.

По словам соседей, женщина занимается собирательством: тянет весь хлам из окрестных мусорок к себе в дом. Ставропольцы забили тревогу, когда собранный мусор заполонил не только двор дамы, но и прилегающую к нему территорию.