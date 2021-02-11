Экс – сотрудники отдела МВД России по Пятигорску ответят за получение крупной взятки

Против экс-должностных лиц отдела МВД России по Пятигорску возбудили уголовное дело по статье: «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, если указанное бездействие входит в служебные полномочия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Выяснилось, что обвиняемые на момент совершения преступления состояли в должности оперуполномоченных отдела МВД России по Пятигорску.

Так, вступили в преступный сговор, направленный на получение взятки от потерпевшего, заранее распределив между собой преступные роли.

Злоумышленники с привлечением еще одного знакомого закупили лекарства у потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Далее за не регистрацию сообщения о преступлении и не проведение процессуальной проверки потерпевший по требованию одного из обвиняемых передал ему лично за незаконное бездействие взятку в размере 486 350 рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что арестованы подозреваемые по делу о 10 млн рублей взятки сотрудники северо-кавказской оперативной таможни. В зависимости от роли каждого они подозреваются в покушении на получение взятки и посредничестве во взяточничестве.