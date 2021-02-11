Ставропольцам рассказали, ждать ли капитального ремонта, если в доме потекла крыша

Фото: пресс-служба управления СК - государственная жилищная инспекция

Жители многоквартирного дома №1 по проезду Ботаническому в Ставрополе обратились в краевую госжилинспекцию с жалобой на течь кровли.

Выяснилось, что по региональной программе капитальный ремонт крыши в этом доме запланирован на 2020-2022 годы. Таким образом, уже скоро эту проблему устранят, но что делать жильцам сейчас?

В соответствии с требованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в зданиях, где капитальный ремонт будет произведен в ближайшие пять лет, текущий ремонт следует ограничивать работами, обеспечивающими нормативные условия для проживания.

К таким работам относится и аварийный ремонт кровли. В адрес ЖСК «Россия», осуществляющего управление домом, направили предостережение.

Для выполнения работ по устранению течи кровельного покрытия ЖСК «Россия» привлек подрядную организацию. Произведенный латочный ремонт позволит жителям благополучно дождаться проведения капитального ремонта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в госжилинспекцию стали часто поступать обращения от ставропольцев с жалобами на антисанитарное состояние расположенной по соседству квартиры, где в большом количестве содержатся домашние животные.

Но как оказалось, в функции жилищного надзора не входит контроль за исполнением норм содержания животных в квартирах, поэтому госжилинспекция не может провести проверку по данному факту.

Тем временем жителям Ставрополья объяснили, что же делать соседям? Читайте подробнее в этом материале.