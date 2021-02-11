Полицейские Ставрополья установили обстоятельства «похищения» двух новорожденных

История, которая заставила волноваться, критиковать врачей, не доверять словам героев видео, взорвавшего сеть. Шокирующий случай произошел 10 февраля, когда в отдел полиции по Бабаюртовскому району Республики Дагестан поступило сообщение о похищении двоих новорожденных детей.

Мужчина, а именно – отец «этих детей» сообщил, что 3 февраля его жена родила близнецов в Ставропольском перинатальном центре.

По словам супруги, работники центра заявили ей, что младенцы после родов неделю находились в тяжелом состоянии, после чего скончались.

Получив тела, завернутые в материю, она со своим супругом выехала в Дагестан, чтобы похоронить малышей на кладбище в родовом селе.

В этом населенном пункте героиня истории родилась и выросла. Там же и похоронены ее ближайшие родственники. Однако, во время траурного ритуала вскрылось, что в материю завернуты куклы.

Напомним, «КП-Северный Кавказ» описывала возмущения «отца»:

- Собрали весь тухум [род, родовой клан - Прим.], начали хоронить в родовом селе Тамазатюб рядом с предками. Яму выкопали, готовились укладывать. И брат мне говорит: "Они [дети] люди, их надо вскрыть, сделать все по-человечески. Открыть и положить". Я открыл первого ребенка, а у него нет глаз. Начал рассматривать внимательнее: так это же кукла. Хомут какой-то на шее, набиты тестом для лепки и пропитаны водой. Чтобы вес был.

Позже правоохранители выяснили, что женщина не была беременна и, соответственно, не обращалась в перинатальный центр в качестве роженицы для оказания помощи.

По данному факту собран материал для принятия процессуального решения и дачи правовой оценки действиям фигурантов произошедшего.