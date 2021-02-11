В Пятигорске врачи столкнулись с необычным клиническим случаем

Специалисты Регионального сосудистого центра в Пятигорске столкнулись со сложным и необычным клиническим случаем.

Так, туда обратился 63-летний пациент с жалобами на проблемы с ногами. При тщательном сборе анамнеза специалисты выяснили, что у него атеросклероз – системное заболевание, которое поражает многие сосудистые бассейны.

Также была диагностирована ишемическая болезнь сердца и стенокардия.

Врачи также обнаружили мультифокальный атеросклероз (множественные поражения коронарных артерий). Этот факт – абсолютное показание к операции по аортокоронарному шунтированию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

К оказанию помощи пациенту подключились специалисты кардиохирургического отделения. Они провели операцию на работающем сердце. Во время операции сердце не останавливается, кровообращение человека поддерживается его собственным сердцем, а не создается искусствен

Пациенту было вшито три шунта. Операция прошла успешно. Уже на следующее утро после операции пациент смог вставать и передвигаться.

Через несколько месяцев мужчина вернется в больницу для проведения операции на артериях нижних конечностей.

Напомним, что РСЦ Пятигорска открыт в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году.

- Благодаря этому новое оборудование получат другие медучреждения, оказывающие медицинскую помощь пациентам с проблемами сосудов и сердца. Это Невинномысская и Кисловодская городские больницы, где будут расширены возможности для оказания качественной и своевременной помощи пациентам с ссердечно-сосудистыми заболеваниями, - рассказал первый заместитель министра здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске пара прожила вместе 50 лет и к «Золотой свадьбе» победила коронавирус. Врачи решили сделать им подарок – выписали из стационара в день свадьбы, чтобы счастливые супруги смогли провести этот день в кругу детей и внуков:

- Спасибо врачам за теплоту, любовь, заботу. Это такая поддержка, это такая сила. Она дает такую поддержку. Она дает возможность дальше жить, идти и мечтать, - признается Валентина Георгиевна.