На Ставрополье автоинспектор ответит за получение взятки за успешную сдачу экзаменов на вождение

Сотрудника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ставропольского города Буденновска ГУ МВД России по краю задержали по подозрению во взяточничестве.

Так, осенью 2020 года учащийся автошколы передал правоохранителю взятку в размере 18 тысяч рублей за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний ПДД, навыков управления транспортом и выдачу водительского удостоверения.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело.

- По данному факту подразделением собственной безопасности Главного управления МВД России по Ставропольскому краю проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении должностным лицом службы в органах внутренних дел, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против экс-должностных лиц отдела МВД России по Пятигорску возбудили уголовное дело по статье: «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, если указанное бездействие входит в служебные полномочия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».