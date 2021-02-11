Поклонников абсолютно новой SKODA OCTAVIA приглашают в Минводы

Поклонников брэнда ждут в Минводах.

С 13 февраля по 14 марта официальный дилер ŠKODA «СтрелаАвто» в Минводах приглашает всех желающих на встречу с АБСОЛЮТНО НОВОЙ ŠKODA OCTAVIA.

Поклонники брэнда знают, что в этой модели каждая деталь создана с искренней заботой и особым вниманием к водителю и пассажиру. Но теперь у них есть уникальная возможность лично убедиться в том, что просторный салон новой ŠKODA OCTAVIA гарантирует комфорт всем находящимся в автомобиле и вдохновляет на долгие путешествия.

Вы сможете также оценить и вместительный багажник на 578 литров, который позволяет брать не только все самое необходимое, но и все, что захотите. И новый двухспицевый мультируль - с уникальным современным дизайном и непревзойденным удобством управления системами автомобиля.

Чтобы попасть на встречу с АБСОЛЮТНО НОВОЙ ŠKODA OCTAVIA, нужно заполнить форму на сайте www.strela-avto.ru или записаться по телефону: +7 (87922) 6-53-53. А затем приехать в дилерский центр «СтрелаАвто» на индивидуальный тест-драйв.

Вы сможете не только насладиться поездкой и узнать все о новой модели, но и получить подарок от «СтрелаАвто» и персональное предложение на покупку.

Наш адрес: Ставропольскии краи , Минераловодскии раи он, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ тер., здание 1, строение 1.

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