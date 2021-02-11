Житель Ставрополья опустошил винный погреб в доме без хозяина

Против жителя Грачевского округа возбудили уголовное дело по факту кражи вина и другого алкоголя. Так любитель спиртных напитков проник в дом, где давно никто не жил.

Оттуда он украл шампанское, коллекционные вина, коньяк и бытовую технику. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. О краже полицейским рассказала женщина, которая присматривала за этим домом.

Сотрудники полиции выяснили, что к пропаже вин и бытовой техники причастен 51-летний местный житель.

Его доставили в полицию, где он рассказал, что дом, в котором никто не живет, он приметил давно и решил воспользоваться отсутствием хозяев.

Общая сумма ущерба составила более 160 тысяч рублей. Известно, что коллекционные напитки любитель тонких вин успел выпить, а остальное имущество изъяли и вскоре вернут владельцу.