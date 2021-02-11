На Ставрополье больницы переходят на «доковидный» режим работы

На Ставрополье постепенно стабилизируется эпидобстановка. Поэтому губернатор поручил начать перевод системы здравоохранения края на плановый «доковидный» режим работы.

Сейчас в ряде медучреждений региона, ранее перепрофилированных для оказания помощи пациентам с коронавирусом, уже идет поэтапный возврат к профильной деятельности.

Из 4209 коек специализированного фонда планируется освободить для пациентов с другими заболеваниями порядка 1,5 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Владимир Владимиров также поставил задачу продолжить развитие системы прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса. Сейчас максимальное ежесуточное число сделанных прививок составляет около 2,4 тысячи.

– Мы должны иметь возможность прививать в день до 6,5 тысячи человек. Чтобыпостепенно формировать иммунный барьер против распространения коронавируса, – подчеркнул губернатор края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первым компонентом вакцины от COVID-19 к 11 февраля иммунизированы 34754 человека.

За минувшие сутки прививку первым компонентом получили 1296 жителей края. Вторым компонентом, то есть полностью привит, 7221 ставропольчанин.

Накануне привиты 810 человек. Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 14463 человека, из них закончили вакцинацию 1788. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.