Против блогера из Ставрополя возбудили уголовное дело за угрозы убийством

Олег Телятников. Фото: кадр видео

Против блогера из Ставрополя Олега Телятникова возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Об этом он рассказал в социальных сетях.

По словам Телятникова, он переходил дорогу на улице Пирогова в Ставрополе. На полпути его якобы сбила Toyota Camry, водитель которой сразу уехал с места ДТП. Блогер не только остался цел, но и добежал до машины и догнал обидчика, когда тот стоял на остановке около ЖК "Солнечный круг" и рассматривал повреждения на машине.

- Подрезаю его, и он заскочил обратно в машину. Он начинает сваливать, а я ему машинным ножиком пробиваю левое колесо. Еще оторвал номер, чтобы точно не уехал, - рассказывает Телятников. Согласно его словам, за рулем Toyota Camry находился сотрудник прокуратуры.

Источник "КП" сообщает, что против блогера возбудили уголовное дело по статьям "Угроза убийством", "Умышленное повреждение имущества" и "Хулиганство".

- 9 февраля, после 22 часов, потерпевший ехал домой вместе с девушкой. На улице Пирогова перед его машиной появился мужчина, переходивший дорогу на красный сигнал. Им оказался блогер Телятников. Потерпевший посигналил пешеходу и пропустил его. А блогер один раз ударил по капоту. Потерпевший объехал пешехода и поехал дальше. Телятников погнался за ним и настигнул его на автобусной остановке, куда тот заехал для осмотра повреждений. Подозреваемый заблокировал проезд и пробил ножом колесо. Потерпевший же не выходил из машины, чтобы не провоцировать конфликт, - рассказал собеседник "КП", знакомый с материалами дела.

Нарушение было зафиксировано полицейскими и инспекторами ГИБДД. Источнику "КП" доподлинно не известно, кто сидел за рулем Toyota Camry.