Погода в Ставрополе 12 февраля 2021 года будет как на турецком курорте

К ночи погода в Ставрополе резко испортится Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Ставрополе 12 февраля 2021 года будет близка к тому, чтобы побить температурный рекорд, который держится уже почти 40 лет. В этот день в 1983 году столбики термометров подскочили до +19,5 градусов! Сейчас же, по данным Ставропольского гидрометцентра, в краевой столице воздух прогреется до 13-15 градусов, а на прилегающих территориях - до +17.

Осадков не предвидится, а вот ветер поднимется - порывы ожидаются до 12-14 м/с. Так что по ощущениям погода будет совсем не весенней. Учитывайте это при выборе одежды, особенно, если вы планируете поздно вернуться домой - к ночи температура резко упадет ниже нуля, пойдет мокрый снег.