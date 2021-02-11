Экс-чиновник из Кисловодска Миненко обжаловал приговор о превышении полномочий

Экс-начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Кисловодска Александр Миненко обжаловал приговор по делу о мошенничестве. Об этом рассказал источник "КП" в правоохранительных органах.

Следствие установило, что Миненко незаконно выплатил ООО "Сфера" более 4,7 млн рублей по контракту. Бывший чиновник принял работы, хотя фактически они не выполнены. Кроме того, обвиняемый выдал разрешение на строительство двух объектов на двух участках, но по факту - там стоит одно большое здание.

Миненко обвиняли в преступлениях, предусмотренных статьями "Превышение должностных полномочий" и "Злоупотребление полномочиями". 29 января Кисловодский городской суд приговорил экс-чиновника к двух годам условно и запретил два года занимать руководящие посты на госслужбе.

8 февраля мужчина обжаловал приговор суда, следует из открытых данных.