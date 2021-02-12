На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 6 человек

На Ставрополье за последние сутки скончались шесть пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших от инфекции достигло 994. Также за последние сутки диагноз подтвердился у 208 жителей региона. Число зараженных достигло 45151.

К 11 февраля еще 304 пациента выписали из-под меднаблюдения в связи с выздоровлением. В целом за весь период пандемии на Ставрополье с COVID-19 справились уже 40,7 тысячи человек.

Количество проведенных тестов на коронавирус к сегодняшнему утру превысило 1 миллион 283 тысячи.

- Но вирус не всегда легко побороть. Инфекция пока рядом и продолжает представлять опасность. Но и фронт противодействия ей становится все шире. Набирает темпы вакцинация, - сообщил Владимир Владимиров.