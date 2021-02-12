В Минеральных Водах мужчина напал на улице на девушку и зарезал ее

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Вечером 5 февраля 2021 года на улице в городе Минеральные Воды неизвестный напал на возвращавшуюся с работы 19-летнюю девушку.

Он дважды ударил ножом ей в спину, выхватил у нее дамскую сумочку и скрылся. От полученных травм потерпевшая скончалась. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома Росси.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям: «Убийство» и «Разбой». Злоумышленником оказался 49-летний недавно освободившийся из мест лишения свободы мужчина.

В тот же день по поручению следователя Следственного комитета полицейские задержали его в Краснодарском крае и доставили по месту производства следствия в Минеральные Воды.

Сейчас он находится под стражей. В скором времени злоумышленник ответит перед судом по всей строгости закона