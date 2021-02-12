В Пятигорске открыли реанимационное отделение для больных коронавирусом

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья

На базе инфекционной больницы Пятигорска открыли реанимационное отделение Пятигорской городской больницы № 2. Оно расположилось на первом этаже трехэтажного корпуса. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения края.

Каждая из 12 коек отделения оснащена аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами пациента.

Приобретены насосы энтерального питания, шприцевые инфузионные насосы, электрокардиографы, транспортный аппарат ИВЛ. Имеется также гемодиализный аппарат «Искусственная почка» с водоподготовкой. Используются функциональные кровати.

В соответствии с нормами и требованиями СанПиН реанимационное отделение оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, системами обогрева, охлаждения и обеззараживания воздуха.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что специалисты регионального сосудистого центра в Пятигорске столкнулись со сложным и необычным клиническим случаем.

Так, туда обратился 63-летний пациент с жалобами на проблемы с ногами. При тщательном сборе анамнеза специалисты выяснили, что у него атеросклероз – системное заболевание, которое поражает многие сосудистые бассейны.

Также была диагностирована ишемическая болезнь сердца и стенокардия. Подробнее читайте здесь.