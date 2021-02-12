На Ставрополье экс-директор ООО «Аква-Арт» скрыл от налоговой более 23 миллионов рублей

Фото: пресс-служба СКР России по краю

Против экс-директора ООО «Аква-Арт» в Предгорном районе возбудили уголовное дело по статье: «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР России.

По данным следствия, подозреваемый с января 2018 по декабрь 2018 года уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 23 миллионов рублей.

Следователи изъяли первичную документацию предприятия, по которой назначат судебно-бухгалтерскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.