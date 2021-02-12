В Пятигорске работают три пункта для проведения вакцинации против COVID-19

В Пятигорске оснащено оборудованием три пункта для проведения вакцинации против COVID-19 на базе городских поликлиник №1, №2 и №3. Суточная пропускная способность - 230 человек. Об этом сообщил глава ставропольского курорта Дмитрий Ворошилов.

По его словам, с начала прививочной кампании в оборудованные пункты доставили 4290 доз вакцины.

1885 человек ожидают второго этапа вакцинации по истечении трехнедельного периода, в соответствии с графиком. 934 человека находятся в очереди на вакцинацию, из них 686 по записи, 248 через портал Госуслуг.

Продолжается запись на вакцинацию на март и апрель. Напоминаем, что вакцина доступна всем желающим.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на базе инфекционной больницы Пятигорска открыли реанимационное отделение Пятигорской городской больницы № 2. Оно расположилось на первом этаже трехэтажного корпуса. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения края.

Каждая из 12 коек отделения оснащена аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами пациента.