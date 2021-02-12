Жителям Кубани предлагают присоединиться к страховой программе «Моя защита» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»

Фото: пресс-служба банка УРАЛСИБ

Даже если ваша работа не связана с рисками, да и от экстремальных видов спорта вы далеки, к программам страхования жизни присмотреться будет не лишним. Особенно, когда предлагаются выгодные условия. Так, банк Уралсиб запустил продажи страховой программы защиты жизни и здоровья «Моя защита» от СК «УРАЛСИБ Жизнь» для владельцев кредитных карт. Присоединиться к ней можно в любом офисе Банка Уралсиб.

- Программа «Моя защита» обеспечивает финансовой защитой клиентов–владельцев кредитных карт в случае получения ими инвалидности I и II степени, - рассказывают в банке. - А в случае, если клиент уходит из жизни, то их наследников.

Как объясняют специалисты, при наступлении страхового случая имеющаяся задолженность по кредитной карте полностью погашается. Если же страховая сумма превысит размер задолженности, разница выплачивается клиенту или его законным наследникам.

- Полис, в том числе покрывает события, связанные с заболеванием COVID-19, - уточняют в банке Уралсиб.

При этом подключение к программе обойдется клиентам в 0,89% от максимального размера задолженности по карте за предыдущий месяц. Страховая сумма равна удвоенному размеру максимальной задолженности за предыдущий месяц использования карты.

Чтобы подключиться к страховой программе, необходимо заполнить специальное заявление.

Оплата за защиту списывается автоматически в первые числа месяца. Отметим, что программа работает для тех клиентов, задолженность по карте которых в отчетном периоде составляла не менее 1000, и не более 1 500 000 рублей.

- Также страховая защита не распространяется на клиентов с просроченной кредитной задолженностью и владельцев кредитных карт с истекающим сроком действия – менее 30 календарных дней на момент подключения к программе, - поясняют в банке Уралсиб.

ВАЖНО!

Подробную информацию можно узнать в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8-800-250-57-57.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»