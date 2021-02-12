Житель Ставрополья получил 9 лет колонии за зверское убийство односельчанки

Житель Новоалександровского округа Ставрополья получил 9 лет исправительной колонии строгого режима Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Житель Новоалександровского округа Ставрополья получил 9 лет исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Вопиющий случай произошел вечером, 4 сентября 2020. Герой истории был пьян и разгуливал по улицам своего села. Там он встретил знакомую женщину, недалеко от своего дома.

Между ними возник конфликтиз-за взаимных оскорблений. Мужчина разозлился на слова девушки в свой адрес и стал избивать ее. Сначала разъяренный ставрополец наносил удары по ее лицу. От чего потерпевшая упала на землю.

На этом пьяный сосед не остановился. Он около 8 раз ударил в грудную клетку обессиленной жертвы. От полученных травм девушка скончалась на месте.

После этого 5 сентября злоумышленник решил скрыть следы преступления. Он переместил труп девушки на участок местности, на котором при помощи штыковой лопаты выкопал ложе для трупа. Спрятал туда тело жертвы и засыпал грунтом.

После этой информации следователь-криминалист обнаружил тело девушки, а также полипропиленовую пленку со следами биологического происхождения, на которой подозреваемый переносил его, штыковую лопату и личные вещи потерпевшей, указывающие на причастность подозреваемого к совершению убийства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вечером 5 февраля 2021 года на улице в городе Минеральные Воды неизвестный напал на возвращавшуюся с работы 19-летнюю девушку.

Он дважды ударил ножом ей в спину, выхватил у нее дамскую сумочку и скрылся. От полученных травм потерпевшая скончалась.