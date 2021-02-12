Губернатор Ставрополья рассказал, когда троллейбус станет рентабельным

Губернатор Ставрополья нацелил главу Миндора края на развитие и рентабельность электротранспорта. Так, Владимир Владимиров поднял вопрос передачи в собственность городского электротранспорта.

По словам Евгения Штепы, процедура принятия в региональную собственность троллейбусного парка Ставрополя и трамвайного парка Пятигорска завершается.

В дальнейшем планируется модернизировать контактную сеть и обновить подвижной состав. По мнению Владимирова, городской электротранспорт у нас в крае должен сохраняться.

- Но целью для нас остается непросто его сохранение, а развитие с выходом в ближайшей перспективе на рентабельность транспортных предприятий, – считает глава края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал, как повлияла пандемия на экономику края. Так, в рамках противодействия пандемии в крае были организованы новые виды производства.

От защитных масок и антисептиков до рециркуляторов и комплектующих для ИВЛ.

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