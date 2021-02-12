«Мамисон» станет крупнейшим профессиональным курортом туристического кластера региона

Сергей Назаров и Вячеслав Битаров. Фото: пресс-служба главы РСО - Алания.

Глава РСО - Алания Вячеслав Битаров и замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров обсудили социально-экономическое развитие Северной Осетии. Среди главных тем встречи - создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон», который планируется как крупнейший профессиональный курорт Северного Кавказа. В федеральном бюджете на 2021 - 2023 годы на реализацию этого важного для республики проекта заложено 6,4 млрд рублей.

- Мы активно работаем над реализацией проекта в соответствии с теми поручениями, которые были даны президентом России Владимиром Путиным. Уже построена понтонная объездная дорога, что позволило начать реконструкцию тоннеля, - сообщил глава Северной Осетии.

Говорили на встрече и о перечне приоритетных мероприятий социально-экономического развития республики. В ноябре прошлого года в него внесли изменения, связанные с исполнением Генплана города Беслан. Как рассказали в пресс-службе главы РСО - А, новый документ предусматривает строительство и реконструкцию важных социальных и инженерных объектов города, а также мероприятия по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, реабилитации и предоставлению санаторно-курортного лечения жителям, пострадавшим в теракте 1 - 3 сентября 2004 года.

В завершение встречи Вячеслав Битаров поблагодарил правительство и Минэк РФ за поддержку проектов и инициатив руководства республики.