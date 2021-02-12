Появилось видео "наезда" на блогера в Ставрополе

Олег Телятников. Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео ДТП, в котором участвовал блогер Олег Телятников. По словам мужчины, водитель Toyota Camry сбил его и уехал с места аварии.

- Переходил дорогу около Тухачевского рынка. Сбивает меня Toyota Camry и сваливает. Я упал на капот и откатился на землю, - рассказывает блогер.

Судя по кадрам видео, Олег не падал на капот, а позже - на землю. Водитель иномарки объехал пешехода, а тот ударил по двери со стороны пассажира. Эту версию событий озвучивал источник "КП", знакомый с материалами уголовного дела.

- 9 февраля, после 22 часов, потерпевший ехал домой вместе с девушкой. На улице Пирогова перед его машиной появился мужчина, переходивший дорогу на красный сигнал. Им оказался блогер Телятников. Потерпевший посигналил пешеходу и пропустил его. А блогер один раз ударил по капоту. Потерпевший объехал пешехода и поехал дальше. Телятников погнался за ним и настигнул его на автобусной остановке, куда тот заехал для осмотра повреждений. Подозреваемый заблокировал проезд и пробил ножом колесо. Потерпевший же не выходил из машины, чтобы не провоцировать конфликт, - говорил собеседник издания.

Против блогера завели уголовное дело по статьям "Угроза убийством", "Умышленное повреждение имущества" и "Хулиганство".