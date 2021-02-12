Ставропольцы старшего возраста активно прививаются от коронавируса

В Ставропольском крае вакцинацию от коронавируса прошли около 16 тыс. человек в возрасте старше 60 лет. Из них более 2 тыс. завершили иммунизацию, получив оба компонента вакцины.

Люди старшего поколения теперь прививаются в приоритетном порядке. Соответствующие изменения внесены приказом Минздрава РФ, сообщила начальник отдела анализа эпидемиологической ситуации министерства здравоохранения региона Любовь Дмитриенко.

-На сегодня иммунизация против коронавирусной инфекции включена в календарь прививок по эпидемическим показаниям. Если раньше приоритетность отдавалась работникам медицинской, образовательной, социальной сфер и МФЦ, то сегодня на первое место поставили людей в возрасте старше 60 лет, поскольку эта группа вызывает наибольшее беспокойство. Пожилые люди чаще болеют и тяжелее переносят заболевание, поскольку имеют сопутствующий фон хронических заболеваний. На их защиту направлены все силы, - рассказала главный эпидемиолог края.

На Ставрополье люди старшего поколения хорошо понимают важность этой профилактической меры и активно записываются на прививки. На сегодняшний день уже привиты 1083 человек в возрасте старше 80 лет, из них 33 - старше 90.

Последние изменения в рекомендациях Минздрава РФ дают регионам право принимать самостоятельное решение о приоритетности вакцинации, если мониторинг показывает рост заболеваемости в той или иной возрастной или социальной группе.