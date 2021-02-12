Минздрав Ставрополья вышел на новый этап противодействия Covid-19

В Ставропольском крае произошел переломный этап в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила начальник отдела анализа эпидемиологической ситуации министерства здравоохранения региона Любовь Дмитриенко.

У эпидемического процесса есть три звена – источник инфекции, механизм передачи и восприимчивый организм, то есть, наиболее подверженный заражению. Если до настоящего времени работа здравоохранения края велась на уровне первых двух звеньев (выявлялись источники инфекции, принимались меры по нераспространению заболевания, изолировались и лечились больные), то на сегодняшний день появились средства защиты и для восприимчивого организма.

- Образно говоря, мы от оборонительных мероприятий перешли к наступлению на новую коронавирусную инфекцию. Теперь мы прививаем население, создаем коллективный иммунитет и стараемся создать такую среду, при которой коронавирусу было бы невозможно размножаться и переходить от одного человека к другому, порождая новые жертвы, - отметила главный эпидемиолог региона.

В крае растет число свободных инфекционных коек, развернутых для больных Covid-19 и пневмонией. Минздрав оперативно реагирует на эти изменения, понимая, что система здравоохранения должна возвращаться в штатный режим работы.

Имеется план мероприятий по реструктуризации перепрофилированного в период пандемии коечного фонда - 400 коек уже перепрофилируются, часть из них будет возвращена к основному профилю, а часть будет использована в долечивании и реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

Так, прекращена госпитализация Covid-пациентов в Пятигорский роддом и Краевой реабилитационный центр. Постепенно в штатный режим работы будут переведены первично-сосудистое отделение больницы № 3 Ставрополя и терапевтические отделения районных и городских многопрофильных больниц, которые, в том числе, начнут оказывать помощь по долечиванию и реабилитации Covid-пациентов.

- Перед нами поставлена задача привить не менее 60% взрослого населения. Для Ставропольского края это более миллиона жителей. На сегодня привито чуть более 3%. Это порядка 38 тысяч человек. Чуть более 8 тысяч получили второй компонент и завершили вакцинацию, - рассказала Любовь Дмитриенко.

В крае заранее проведена серьезная подготовка к массовой вакцинации. Организовано обучение медперсонала, создан запас необходимого морозильного оборудования для хранения и транспортировки вакцины, в 41 одной медорганизации, развернуты 50 прививочных пунктов и три мобильные бригады для иммунизации на предприятиях и организациях.

Сейчас в медучреждениях края готовятся к развертыванию дополнительные прививочные пункты. При поступлении новых партий вакцины будут развернуты новые мобильные бригады и передвижные прививочные пункты.