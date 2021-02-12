Момент взрыва во Владикавказе попал на видео:

В Северной Осетии 12 февраля в 7 часов 24 минуты прогремел взрыв в здании супермаркета на улице Гаткаева республиканской столицы, где еще находился стоматологический кабинет и другие торговые площади в аренде.

Хлопок был такой мощный, что трехэтажное здание сложилось как карточный домик. И его, как землетрясение, ощутили жители соседних кварталов. У некоторых взрывной волной выбило стекла. Панели, части крыши, продуктовые тележки, полки разлетелись на 40 и 50 метров. Большая удача, что все случилось за час до открытия торгового центра. Посетителей и работников в нем не было. Как рассказал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, пострадавших нет.

Следователи проводят проверку. Пока выдвинута версия об утечке бытового газа.