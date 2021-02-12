Против отстраненного главы Кизлярского района возбуждено пять уголовных дел

Фото: пресс-служба администрации Кизлярского района РД

Еще пять уголовных дел возбуждено против отстраненного главы Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова. По данным источников «КП», они касаются торговли государственной землей.

Как сообщил собеседник из правоохранительных структур, все инциденты приходятся на временной промежуток, когда Погорелов был еще главой села Южное в Кизлярском районе. Чиновник занимался торговлей землей и продал пять земельных участков общей площадью 3 тысячи квадратных метров. Сумма взяток, полученных за государственную собственность, составляла от 30 до 60 тысяч рублей.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Отметим, что Погорелов был отстранен в 2020 году. Тогда следователи возбудили против него первое уголовное дело. Ущерб от его действий, классифицированных по статьям «служебный подлог» и «превышение должностных полномочий», составил 2,2 миллиона рублей.