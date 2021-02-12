Надежное энергоснабжение курорта «Мамисон» обеспечат благодаря новому проекту

На встрече в Москве. Фото: сайт главы РСО - Алания.

Глава Северная Осетии встретился в Москве с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым, чтобы обсудить дальнейшее развитие электроэнергетики республики.

Вячеслав Битаров рассказал о совместной с компанией «РусГидро» проработке вопроса по расширению комплекса Зарамагских ГЭС, что позволит обеспечить надежное электроснабжение всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон».

Реализованный год назад «РусГидро» инвестпроект по строительству гидроэлектростанции «Зарамагская ГЭС-1» стал важным событием для республики. Благодаря вводу в эксплуатацию станции повысился уровень бесперебойного электроснабжения республики, улучшилась социально-экономическая, энергетическая и транспортная инфраструктура, появились новые рабочие места, увеличились поступления в бюджет. Для развития гидропотенциала РСО - А планируется строительство трёх малых ГЭС.

- Реализация всех этих инвестиционных проектов даст положительный эффект для развития экономики республики и обеспечит повышение налоговой базы, - сказал Вячеслав Битаров. - Прошу вас оказать поддержку в решении данных вопросов.

На встрече говорили и о реализации программы по развитию рынка газомоторного топлива. Глава РСО - Алания попросил федерального министра включить в программу республику, «что наряду с развитием придорожного сервиса даст толчок для экономического развития».

Обсудили и производство биоэтанола. В Северной Осетии 10 спиртопроизводящих предприятий общей мощностью 72 тыс. декалитров в сутки выразили согласие перепрофилироваться. Всем необходимым оборудованием они оснащены.

- Сегодня эти заводы простаивают. В случае восстановления производства возможно трудоустроить порядка 3 тысяч человек и более 5 тысяч человек в смежных отраслях. Учитывая, что спиртзаводы расположены практически во всех муниципальных образованиях республики, это поможет значительно снизить социальные проблемы и улучшить ситуацию с занятостью, а также обеспечить дополнительные поступления в федеральный и республиканский бюджеты, - сказал Вячеслав Битаров.

Еще один важный вопрос, о котором шла речь, - ситуация с передачей функций гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Северной Осетии к ПАО «Россети Северный Кавказ». Вячеслав Битаров рассказал министру о многочисленных жалобах от жителей:

- Потребители вносили оплату за электроэнергию в компанию «Севкавказэнерго», не зная, что новым гарантпоставщиком является МРСК. Теперь с потребителей требуют повторно оплатить счета или же обращаться в суд. Сложившаяся ситуация требует вмешательства руководства компаний.

Глава республики обратился к Николаю Шульгинову с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса.