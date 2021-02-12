Мощный снежный циклон движется с запада на Ставрополье

На Ставрополье, по данным синоптиков, надвигается мощный снежный циклон. Так, около полуночи он достигнет территории края.

Температура воздуха с 12 на 13 февраля опустится местами до 5 градусов ниже нуля. Похолодание будет сопровождаться снегопадом и порывистым западным ветром до 15−20 м/с.

Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с налипанием мокрого снега на деревья и провода, а также туманом на трассах.

Дневная температура по краю в субботу, 13 февраля, составит от минус двух до плюс трех градусов. Продолжится снегопад, местами — сильный, в сочетании с порывистым ветром, предупреждают синоптики.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 12 февраля из-за массовых проверок общественного транспорта образовался коллапс. Многие горожане не смогли вовремя добраться до работы и учебы.