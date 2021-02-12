Блогера из Ставрополя арестовали до 10 апреля за конфликт на дороге

Олег Телятников. Фото: кадр видео

Промышленный районный суд Ставрополя арестовал блогера Олега Телятникова за конфликт на дороге. Мужчина пробудет в СИЗО до 10 апреля, передает источник "КП" в суде.

Против Телятникова возбудили уголовное дело по статьям "Угроза убийством", "Умышленное повреждение имущества" и "Хулиганство". Блогер напал на машину потерпевшего после конфликта на дороге.

- 9 февраля, после 22 часов, потерпевший ехал домой вместе с девушкой. На улице Пирогова перед его машиной появился мужчина, переходивший дорогу на красный сигнал. Им оказался блогер Телятников. Потерпевший посигналил пешеходу и пропустил его. А блогер один раз ударил по капоту. Потерпевший объехал пешехода и поехал дальше. Телятников погнался за ним и настигнул его на автобусной остановке, куда тот заехал для осмотра повреждений. Подозреваемый заблокировал проезд и пробил ножом колесо. Потерпевший же не выходил из машины, чтобы не провоцировать конфликт, - рассказывал источник "КП", знакомый с материалами уголовного дела.

Подозреваемый высказывает иную версию событий.

- Переходил дорогу около Тухачевского рынка. Сбивает меня Toyota Camry и сваливает. Я упал на капот и откатился на землю, - говорил блогер подписчикам в социальных сетях.

Отметим, что на камерах, находящихся недалеко от пешеходного перехода, не видно контакта машины с подозреваемым. Телятников ударил по двери пассажира, когда водитель объезжал его.