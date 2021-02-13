Погода в Ставрополе на 3 дня: 13, 14, 15 февраля 2021 ожидается снежная буря

Погода в Ставрополе резко испортится Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Ставрополе на 3 дня - 13, 14 и 15 февраля 2021 года - будет сногсшибательной. В прямом смысле этого слова - по данным Ставропольского Гидрометцентра, в регионе резко похолодает, ветер усилится до 15-20 м/с. В метеорологии такая скорость определяется как буря.

13 февраля ночью столбики термометров опустятся до -3...-5. Густой туман рассеется к утру, но мокрый снег не прекратится. Поэтому, хоть днем воздух и прогреется до +2, ощущаться будут все -15!

14 февраля сохранится туман, снег и гололед. Температура ночью и днем будет примерно одинаковой, около -4. Ветер начнет стихать лишь к вечеру, но все равно останется неприятным - 11-13 м/с.

15 февраля снег будет иди лишь временами, ветер еще ослабнет, а вот температура продолжит ползти вниз. В ночные часы ожидается -8...-10 градусов, днем - около -6.

А ведь в некоторые годы температура в эти же дни колебалась в пределах +17-19 градусов! Так было в 1978, 1979 и 2009 годах. Хотя нам еще грех жаловаться - в 1994 году в середине февраля стояли 25-градусные морозы.