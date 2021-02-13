Прием заявлений для зачисления в школы Ставрополя начнут 1 апреля

В Ставрополе с 1 апреля начнут принимать заявления о поступлении в первый класс. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Сначала школы будут принимать тех детей, что живут на прикрепленных к ним территориям. Потом пойдут те, кто имеет право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием. Подача заявок закончится 30 июня.

- В рамках второго этапа, который начнется с 6 июля, станут принимать заявления от не проживающих на закрепленной за школой территории. Это продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, - сказано в сообщении.

Отправить документы можно лично, почтой, через "Госуслуги" и школьный сайт, а также через электронную почту школы. Отказать в приеме могут, если нет мест. Столкнулись с такой проблемой - обращайтесь в отдел общего и дополнительного образования комитета образования администрации города Ставрополя.

Отмечается, что в 2021 году в первый класс пойдут 6,3 тысяч ставропольских детей.