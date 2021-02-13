На села Ставрополья за два года выделят более 1 млрд рублей

В Ставропольском крае на развитие сел выделят более 1 млрд рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике регионального Правительства.

Такую сумму выделят за два года.

По сведениям министерства сельского хозяйства, в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" за 2020 год было построено и куплено 3,7 тысяч квадратных метров жилья. Чиновники реализовали 14 проектов по благоустройству. Рабочие проложили 15,6 километров водопровода и построили дорогу в Степновском округе, протяженность которой - 13,7 километров. Ведомственная программа «Современный облик сельских территорий» охватила 15 объектов в 4 территориях.