Ученики школы в Ставропольском крае занимались спортом в актовом зале

После прокурорской проверки в школе Петровского городского округа появится спортзал. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В 2019 году было установлено, что ученики школы №5 занимаются физической культурой в актовом зале. Причем на территории учреждения даже не начали стройку спортзала. Это нарушало права детей на общедоступность общего образования и охрану их здоровья.

- В Петровский районный суд было предъявлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Петровского городского округа. Решением Петровского районного суда от 21.10.2019, вступившим в законную силу 26.11.2019, исковые требования прокурора удовлетворены, - сказано в сообщении.

Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки начато. Работы закончат летом 2021 года.