На Ставрополье нашли родственников солдата Великой Отечественной войны

В Ставропольском крае активисты "Поискового движения России" нашли родственников красноармейца Ивана Кузьмина. Об этом сообщает управление по информационной политике регионального Правительства.

Иван Кузьмин ушел на войну в сентябре 1941 года. Служил в 351-й стрелковой дивизии 57-й армии Юго-Западного фронта. В 1942 году он погиб. Останки мужчины обнаружили только через 70 лет под Харьковом.

Поисковый отряд, зная примерный путь солдата, отыскал его родственников. Внуки Ивана Кузьмина до сих пор живут в Ставропольском крае

- Все внуки с благодарностью восприняли известие о том, что их дедушка найден и установлен его боевой путь. Родственники решили захоронить останки Ивана Филипповича на сельском кладбище села Томузловского, рядом с его супругой Марфой Егоровной. Сегодня ведется работа по возвращению останков героя на родину, - сказано в сообщении.